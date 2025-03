Panorama.it - Stati Uniti: Si indaga sul mistero del volo ambulanza caduto a Philadelphia

Grosso guaio nelle indagini per scoprire che cosa sia acalprecipitato a nordest dell'aeroporto diil 31 gennaio scorso, poco dopo essere decollato per una missione di trasferimento di un paziente.A bordo del Learjet 55 (registrato in Messico con marche XA-UCI), il registratore vocale dei suoni prodotti nella cabina di pilotaggio (Cvr) non sarebbe riuscito a registrare alcunché né prima né durante le operazioni die potrebbe non aver registrato su nessuno dei voli fatti in diversi anni di servizio.Lo comunica il rapporto preliminare del dipartimento per la Sicurezza dei Trasporti (Ntsb) pubblicato nel pomeriggio di ieri 7 marzo.Tre minuti dopo essersi staccato da un minuto dalla pista del NortheastAirport (codice Kpne) alle 18:07 locali di quel giorno, con rotta verso l'aeroporto nazionale di Springfield-Branson (Ksgf), nel Missouri, il piccolo jet è precipitato uccidendo tutti gli occupanti a bordo e una persona a terra.