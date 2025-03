Iodonna.it - Stasera su Canale 5 l'attore e il cantante nelle vesti di sorprese per i protagonisti di due storie

Penultimo appuntamento con C’è posta per te 2025.alle 21.35 circa su5 va in onda l’ottava puntata del people show condotto da Maria De Filippi. In scaletta, storie di persone comuni che si rivolgono al programma per una riconciliazione, una sorpresa o per ritrovare un vecchio amore. Arrivano in studiodi ospiti une unamati dal pubblico italiano e non solo. The Kolors a Sanremo 2025: «Il momento in cui ci si riunisce davanti a TV» X Leggi anche › Stash diventa papà per la seconda volta: «Un altro miracolo» C’è posta per te 2025, ospiti dell’ottava puntatasu5Sono Michele Morrone e Stash dei The Kolors.