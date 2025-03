Oasport.it - Startlist slalom Are 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Domenica 9 marzo si disputerà lofemminile di Are, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-di sci alpino. Si chiude il lungo fine settimana in Svezia con una gara tra i pali stretti dopo il gigante del sabato vinto da Federica Brignone, sarà l’ultima gara in questa specialità primafinali di Sun Valley previste a fine mese. Appuntamento alle ore 09.30 con la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 12.30.La statunitense Mikaela Shiffrin si presenterà con i favori del pronostico e sarà chiamata a un’intensa lotta con la svizzera Camille Rast, la croata Zrinka Ljutic e la svizzera Wendy Holdener. Nutrono ambizioni anche l’austriaca Katharina Liensberger, la tedesca Lena Duerr e la svedese Sara Hector, ma anche l’albanese Lara Colturi, della statunitense Paula Moltzan e della svedese Anna Swenn Laon.