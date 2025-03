Terzotemponapoli.com - Stadi, Abodi vuole risolvere il problema

Gliin Italia sono da tempo un. Poche le strutture adeguate al nuovo calcio e tanti i lacciuoli burocratici che non facilitano i rapporti tra società calcistiche ed amministrazioni locali. Il ministro, ma non solo lui,trovare una soluzione il prima possibile. In ballo ci sono anche gli Europei di calcio del 2032., la strada é riconoscere agli impianti lo status di “infrastrutture strategiche nazionali” Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, siamo forse davvero alla svolta per ilin Italia. In questo senso è impegnato il ministro dello sport, ma anche la commissione Cultura e Sport del senato oltre al presidente federale Gravina. Il piano d’emergenza per sbloccare la situazione prevede la nomina di un commissario straordinario – e si parla di giorni – con i Sindaci sub-commissari e la creazione di un fondo equity che investirà nei progetti completando un portafoglio di opportunità per contribuire al salto di qualità degliin Serie A.