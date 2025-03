Laprimapagina.it - Stabili le condizioni di salute del Papa: migliora gradualmente la sua situazione clinica

Lecliniche del Santo Padre sono rimastenegli ultimi giorni, evidenziando una buona risposta alla terapia. Si segnala un lieve e gradualemento, come indicato nel bollettino medico diffuso sabato sera.Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale, è giunto al 23° giorno di degenza.“Il Santo Padre è sempre rimasto apiretico”, si legge nel bollettino, aggiungendo che gli scambi gassosi sonoti e gli esami ematochimici ed emocrocitometrici sono. I medici, pur registrandomenti iniziali, hanno deciso di mantenere la prognosi riservata per i prossimi giorni.Nella giornata di sabato, ilha ricevuto l’Eucaristia e si è ritirato in preghiera nella cappellina del suo appartamento privato. Nel pomeriggio ha alternato il riposo alle attività lavorative.