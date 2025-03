Spunti di vista Stagione orribile che ha svuotato l’anima rossonera

Sport.quotidiano.net - (S)punti di vista. Stagione orribile che ha svuotato l’anima rossonera

Mola Mentre dal “bunker“ di Milanello (mica tanto impenetrabile visto che di spifferi ne escono fin troppi) Sergio Conceição prima sconfessa il “cattivo“ portavoce e poi ripete che "bisogna scacciare l’energia negativa con i risultati", Zvone Boban ribadisce in altri contesti dei concetti già espressi in passato: lo fa in maniera più soft ma la sostanza non cambia, e cioè che la gestione americana non rispetta i valori del nostro calcio. L’avviso ai naviganti (Gerry Cardinale e la sua “corte“) è chiaro, così come eloquente era stato lo striscione esposto dalla Sud domenica scorsa nel quarto d’ora di sciopero del tifo: "Solo per la maglia". Quella maglia (a prescindere dalle variazioni cromatiche per ragioni di marketing) di cui forse l’uomo d’affari di Filadelfia conosce poco valore e storia.