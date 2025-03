Lettera43.it - Sportitalia, Criscitiello licenzia anche Jolanda De Rienzo: «Cacciata senza alcun rispetto»

Dopo Manuel Parlato,hatoDe, giornalista che aveva espresso solidarietà via social al collega, allontanato in precedenza dal direttore (e proprietario) Michele. Quest’ultimo ha motivato la decisione riferendosi ai bassi ascolti del programma Tutti al Var, condotto da De. Ma in una chat interna di, come ha riportato la giornalista sui social, avrebbe detto di ritenere inaccettabile la posizione tenuta dalla giornalista sul caso-Parlato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daDe(@jolefiore)De: «mi ha comunicato il recesso dal rapporto di lavororispettarea forma né giuridica né etica»«, che poche ore dopo la pubblicazione del post sul mio profilo riguardo alla vicenda Parlato mi aveva già rimosso dalla chat interna di lavoro, ha motivato la decisione con il presunto dato degli ascolti sotto la media della televisione,mai presentaredato ufficiale in merito», ha scritto Desu Instagram.