Sport in tv sabato 8 marzo | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

La giornata di oggi,, sarà ricca diivi. Ultime tappe di Coppa del Mondo di sci alpino. Federica Brignone a caccia della seconda sfera di cristallo della carriera. Si vola ad Are, in Svezia, per l’ultimo gigante della stagione (ore 09.30-12.30). Gli uomini sono in Norvegia, a Kvitfjell, per la discesa (ore 10.30) in sostituzione di quella di St.Moritz. Prosegue il Masters/Wta 1000 di Indian Wells con la sesta giornata a partire dalle 20.00. Playoff di Superlega con Perugia in casa contro Modena (16.00) e Trento ad ospitare Cisterna (20.30). Playoff anche di A1 femminile con Novara in casa con Chieri (18.00). 28ª giornata di Serie A con sfida salvezza tra Como e Venezia (15.00). Alle 15.00 il Parma ospita il Torino, mentre alle 18.00 il Milan vola a Lecce. In serata l’Inter in casa contro il Monza (20.