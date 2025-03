Game-experience.it - Split Fiction ha la media voto più alta per un gioco del 2025 e quella di un titolo EA da 13 anni

Lanciato con grandi aspettative,sta dimostrando di essere all’altezza dell’hype, conquistando sia la critica che il pubblico. Ebbene sì, con un punteggio di 91 su Metacritic, la nuova opera di Josef Fares si posiziona come il migliordelfinora, superando titoli di peso come Monster Hunter Wilds (90) e Kingdom Come: Deliverance 2 (88). Per Electronic Arts, questo rappresenta un traguardo storico: non raggiungeva un simile punteggio da ben 13, quando Mass Effect 3 ottenne 93/100 nel 2012.Ma tralasciando la stampa specializzata e le classifiche Metacritic, ma anche i giocatori stanno accogliendo positivamente il. Su Metacritic, il punteggio utente è di 8,6 su 84 recensioni, mentre su Steam ha ottenuto il 98% di valutazioni positive, con un picco di quasi 200.