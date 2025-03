Internews24.com - Spettatori Inter Monza, super dato a San Siro: ecco il numero dei presenti per il match!

Malgrado non sia la partita più attesa della stagione (i nerazzurri di Simone Inzaghi affrontano l'ultima nell'attuale classifica del massimo campionato italiano), si registra una grande affluenza. Sono infatti 66.344 i biglietti strappati (e quindi gli) questa sera in quel del Giuseppe Meazza in San. Ed il settore ospiti? 629 i supporters brianzoli giunti nella vicina Milano. Un colpo d'occhio non indifferente quello offerto dallo Stadio, notato anche dallo stesso Inzaghi qualche istante prima del: «Ci fa enormemente piacere, penso che questi ragazzi se lo meritano perché stanno facendo qualcosa di grande, è la 41esima partita e siamo al 9 di marzo» ha detto il tecnico a Dazn.