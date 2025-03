Superguidatv.it - Speciale L’Eredità sul Festival di Sanremo stasera su Rai 1: i vip in gara

Appuntamento da non perdere con una puntatadeincentrata suldi. Scopriamo insieme chi saranno i concorrenti vip e quando andrà in onda in tv.2025: i sei concorrenti vip inDopo il successo della 75esima edizione deldi, la Rai ha deciso di dedicare una puntata delalla kermesse. A giocare saranno infatti sei concorrenti famosi, personaggi del mondo dello spettacolo o cantanti legati al. Lodesuandrà in onda sabato 8 marzo 2025 in prima serata, alle 21.30, su Rai1 e in streaming su Raiplay. Un secondo appuntamento è poi previsto per sabato 15 marzo.Presenta losu, Marco Liorni che vedrà i concorrenti divertirsi e anche cantare. Parteciperanno infatti Marcella Bella, inquest’anno al, e Andrea Settembre, vincitore della categoria giovani.