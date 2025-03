Thesocialpost.it - Sparatoria in un pub a Toronto: almeno 12 feriti, sospettato in fuga

Leggi su Thesocialpost.it

12 persone sono rimaste ferite in unaavvenuta in un pub di Scarborough, quartiere orientale di. Lo ha reso noto la polizia locale, precisando che quattro delle vittime non hanno riportato ferite mortali, mentre per le altre non è ancora stata confermata la gravità delle condizioni.Secondo quanto riferito dalle autorità, ilè ancora in. Testimoni lo hanno descritto come un uomo che indossava un passamontagna nero e che, subito dopo la, è stato visto allontanarsi a bordo di un’auto argentata.L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti e le istituzioni. La sindaca di, Olivia Chow, ha espresso il proprio turbamento, assicurando che le forze dell’ordine stanno impiegando tutte le risorse necessarie per risolvere il caso.