Tvplay.it - Spalletti sorprende tutti, lo convoca per le partite contro la Germania

Leggi su Tvplay.it

Possibile novità neiti diper il doppio confrontolanei quarti di finale di Nations LeagueLa 28.a giornata di Serie A, in programma tra venerdì 7 e lunedì 9, è la penultima prima della pausa per le Nazionali che interromperài campionati fino al weekend del 29-30 marzo., loper lela– Tvplay.it (Foto LaPresse)Ci si fermerà di nuovo, come accaduto già per tre volte in autunno, per la Nations League. L’Italia disarà impegnata nel doppio confronto dei quarti di finalela, in programma giovedì 20 marzo con l’andata a San Siro e domenica 23 con il ritorno al Westefalen Stadion di Dortmund. In palio, oltre alla qualificazione alla Final Four della competizione in programma il prossimo giugno, c’è anche la collocazione nei gironi di qualificazione al Mondiale 2026.