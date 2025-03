Romadailynews.it - Spagna: presidente ChinaEU, collaborazione globale chiave per futuro digitale sostenibile

Lae’ laper sbloccare il progresso tecnologico e costruire une inclusivo, ha dichiarato l’esperto del settore Luigi Gambardella in un’intervista esclusiva durante il Mobile World Congress 2025. Gambardella,dell’associazioneinternazionalecon sede a Bruxelles, ha riferito a Xinhua che mentre il 5G continua a maturare e il 6G inizia a emergere, le nazioni e le aziende devono unirsi per creare un “ecosistemaveramente interconnesso e sicuro”. Con la rapida evoluzione della tecnologia mobile, la cooperazione internazionale non e’ mai stata cosi’ critica, ha sottolineato Gambardella. “Nessun singolo Paese o azienda puo’ sfruttare appieno da solo il potenziale del 5G, delle reti basate sull’intelligenza artificiale (IA) e dell’emergente ecosistema 6G”.