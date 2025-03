Cityrumors.it - Sovraffollamento carceri, Fratoianni: “Nuove carceri? Ma per favore, il Papa ha indicato la via con l’indulto e l’amnistia”

Il segretario di Sinistra Italiana, molto sensibile al tema, chiede al governo di fare qualcosa di serio: “E’ una situazione drammatica, si sta andando contro quello che dice la Costituzione”Una situazione drammatica. Per alcuni, e neanche tanto esageratamente parlando, si tratta di una strage silenziosa, di qualcosa che non è umano. E nessuno, o quanto meno pochi, dicono e fanno qualcosa di reale. Ma la situazione delleitaliane è allucinante. Ne ha parlato e scritto l’ex Sindaco di Roma Gianni Alemanno sulle colonne de Il Tempo.: “? Ma per, ilhala via con” (Ansa Foto) Cityrumors.itL’ex primo cittadino della Capitale è detenuto dal 1 gennaio del 2025 per non aver rispettato le consegne degli arresti domiciliari, ma la sua lettera direttamente da Regina Coeli, ha fatto tanto rumore.