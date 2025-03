Oasport.it - Sorteggio Europei basket femminile 2025: Italia con la Serbia, ma fortunata

Si è tenuto pochi minuti fa ildeglidi, alias Women’s Euro, al Centro culturale della Fondazione Stavros Niarchos, edificio inaugurato nel 2016 e che si trova nella baia di Faliro, ad Atene. Progettato da Renzo Piano, questo edificio include oggi la Bibilioteca Nazionale di Grecia.Questa la composizione dei quattro gironi, con ileffettuato anche da Sandrine Gruda, leggenda delfrancese, campionessa continentale nel 2009, in WNBA per tre stagioni, argento e poi bronzo olimpico nonché giocatrice del Famila Schio per quattro stagioni dal 2018 al 2022, e da Dimitris Diamantidis, Campione d’Europa con la Grecia, vicecampione del Mondo nel 2006, leggenda del Panathinaikos con cui ha giocato per 12 anni vincendo tre volte l’Eurolega:Girone A (Pireo) – Grecia, Svizzera, Turchia, FranciaGirone B (Bologna) –, Lituania, Slovenia,Girone C (Brno) – Cechia, Portogallo, Montenegro, BelgioGirone D (Amburgo) – Germania, Svezia, Gran Bretagna, SpagnaVa ricordato che, dopo la fase a gironi, quella a eliminazione diretta vedrà le squadre trasferirsi al Pireo, dove verrà incoronata la squadra Campione d’Europa.