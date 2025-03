Anteprima24.it - Soriano di razza, quando la classe non è acqua

Tempo di lettura: 2 minutidi Gigi CaliuloUomini forti, destini forti. È sempre nei momenti decisivi che lae il talento, l’esperienza e la lucidità valgono una stagione. La rete diracchiude in un battito di palpebre tutto ciò che si deve chiedere ad un calciatore del suo calibro e del suo lignaggio. I tre punti ottenuti – con pieno merito – contro il Modena restituiscono un pizzico di serenità alla Salernitana. Che resta in terapia intensiva ma vede un po’ di luce emergere dal fondo del tunnel.In campo per la seconda di fila con gli stessi undici la squadra di Breda ha retto con discreto ordine in fase difensiva costruendo forse non moltissimo ma arrivando comunque davanti alla porta difesa da Gagno in almeno un paio di circostanze prima del brivido-Var che ha corretto l’errore di valutazione di Giua.