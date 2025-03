Ilfattoquotidiano.it - “Sono una fidanzata professionista e non una escort! Quest’anno gli uomini mi hanno già riempita di regali da quasi 4mila euro”: lo confessa Ruby Jade

ha 24 anni ed è “famosa” in Australia per essere una delle fidanzate più richieste della piazza. Sì, avete capito bene, è una “” e non unaha ricevutoper un valore didalle fughe in hotel di lusso a qualsiasi vizio e piacere offerti dabenestanti e non. Tutti cadono ai suoi piedi.“Amo il mio lavoro di. – ha dichiarato al Daily Star –stata pagata per andare a cene eleganti, sale giochi, parchi a tema e centri benessere.stata persino portata in vacanza dai clienti, incluso un viaggio a Singapore l’anno scorso. Il mio cliente che mi ha comprato la Playstation 5 non poteva permettersela, ma voleva davvero comprarla per me. Mi paga anche 44 sterline a settimana per prendere lezioni di cinese.