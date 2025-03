Ilrestodelcarlino.it - "Sono stati fatti forti passi avanti. Ma permangono dei gap da colmare"

Saranno le donne a portare il settore agricolo verso il futuro? Neconvinte le imprenditrici agricole di Donne in Campo – Cia Ferrara che ieri in occasione della Giornata Internazionale della Donna hanno organizzato l’evento: ’Diritte al futuro – Oltre discriminazione, disparità e violenza’ insieme ai giovani agricoltori di Agia e ai pensionati agricoli di Anp, in collaborazione con UDI Ferrara e Centro Donna Giustizia. Un percorso, quello verso un futuro imprenditoriale più innovativo e paritario, che presenta però degli ostacoli, in particolar modo legati alla mancanza di diritti e welfare. “Le imprenditrici agricole - ha spiegato la presidentessa di Donne in Campo Emilia-Romagna, Miriana Onofri – rimangono ancora ferme al palo, a causa della mancanza di welfare e servizi, soprattutto nelle aree rurali più interne".