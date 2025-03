Ilfattoquotidiano.it - “Sono arrabbiata perché la parrucchiera mi ha cacciata via! Avevo osato dire che c’era troppo freddo al salone di bellezza”: lo sfogo di Kady Chrystelle su TikTok

Sembrava un giorno come un altro pernella sua Londra. La sua solita beauty routine prevedeva un passaggio aldiper una sistematina ai capelli. Eppure quel giorno ha avuto un risvolto assolutamente inaspettato. Il tutto è stato documentato dalla stessatta interessata con un video condiviso suche ha ottenuto quasi tre milioni di visualizzazioni in 24 ore e migliaia di commenti. Ma cosa è accaduto?“moltostatavia in malo modo dalla– ha affermato- Cosa ho? Semplicemente, una volta entrata neldi, ho fatto notare che, il riscaldamento non funzionava e nonnemmeno una stufa, nessuna coperta né una borsa dell’acqua calda. Inoltre non hanno accolto i clienti, visto il disagio, offrendo una bevanda calda.