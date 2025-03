Gravidanzaonline.it - Sonno e fertilità: l’importanza del sonno nella fertilità maschile e femminile

Gli esperti sono concordi nel ritenere che per la nostra salute sia necessario dormire tra le 7 e le 9 ore al giorno. Così questo studio che aggiunge che un tempo dilimitato è negativamente correlato alla. Se è vero, come riportato su Fertility and Sterility, la rivista ufficiale dell’American Society for Reproductive Medicine, che alcune persone possono aver bisogno di dormire anche fino a 9-10 ore al giorno mentre ad altre ne sono sufficienti anche 6, dormire meno di 6 ore comporta ripercussioni sulla. Vediamo quindi di comprendere qual è il rapporto trae cosa fare quando si è alla ricerca di una gravidanza.Come la qualità delinfluisce sulla salute riproduttivaDormire fa bene ed è un processo fisiologico imprescindibile per contribuire alla salute dell’organismo.