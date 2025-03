Sondaggio De Luca cresce ancora | gradimento al 607% e quarto posto tra i presidenti di Regione

Anteprima24.it - Sondaggio, De Luca cresce ancora: gradimento al 60,7% e quarto posto tra i presidenti di Regione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoDal 60,2 al 60,7% in due mesi: la percentuale di apprezzamento di Vincenzo Deda parte dei cittadini della Campania continua are.È il dato che emerge daldi febbraio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Depassa aldella classifica deidipiù amati dietroZaia (Veneto), Massimiliano Fedriga (Friuli) e Attilio Fontana (Lombardia).Lo scorso dicembre davanti a Dec’erano Marco Bucci (Liguria) e Michele De Pascale (Emilia Romagna) che sono stati superati in questi ultimi due mesi dal Presidente della Campania. A giorni è atteso undel Pd.L'articolo, Deal 60,7% etra idiproviene da Anteprima24.