Internews24.com - Sommer Inter, il portiere torna titolare contro il Monza? Inzaghi sembra aver scelto

di Redazione, ilil. Le ultime dal Corriere della SeraL’edizione odierna del Corriere della Sera ha fornito aggiornamenti sulle probabili scelte diper il match tra. Occhi puntati sull’impiego di Yann:«Stasera si vedrà, anche senon pare orientato a stravolgere la formazione cedendo al massiccio turn over: nella formazione provata ieri in allenamento, accanto a Correa in attacco ha schierato Thuram. Il francese, che ancora non ha recuperato completamente dall’infortunio alla caviglia nonostante il recente gol di coppa, è però in concorrenza con Lautaro. Il tecnico, che per la panchina ritrova Carlos Augusto, scioglierà oggi le ultime riserve. Lo stesso discorso vale per la porta:ha recuperato in extremis dall’vento al pollice e non è certo di riprendersi il posto occupato nelle ultime quattro partite da Martinez (che in 360 minuti ha incassato un solo gol).