Sociale | l' assessore Santangelo visita la straordinaria Rurabilandia

L'Aquila - L'regionale alle Politiche sociali, Roberto, ha recentementeto la fattoriae didattica "" ad Atri, lodando l'impegno nella promozione dell'inclusione e nell'offerta di opportunità lavorative per persone con disabilità. L'alle Politiche sociali, Roberto, ha recentemente fattoalla fattoriae didattica "", situata nel comune di Atri. Durante l'incontro, durato oltre tre ore,ha espresso grande apprezzamento per i risultati ottenuti dalla struttura, definendola un esempio unico nel suo genere nel Centro Italia. "" è riconosciuta come la prima fattoria didattica edell'Abruzzo, con l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo in agricoltura di gruppi vulnerabili della popolazione.