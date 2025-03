Oasport.it - Snowboardcross: Michela Moioli torna sul podio, l’azzurra è terza a Gudauri

sulnella Coppa del Mondo di. A, in Georgia, la lombarda conquista la seconda top-3 stagionale dopo quella ottenuta ad inizio febbraio in Cina a Beidhau.Giornata eccellente per l’atleta azzurra che si è ben disimpegnata nei vari turni per poi giocarsela alla pari con le rivali nell’ultimo atto. Pur non partendo al top è riuscita a superare Noemie Widmer per agguantare il. Lotta tutta francese per il successo che ha visto Julia Pereira de Sousa, al primo successo stagionale, prevalere su Lea Casta.Al maschile ad imporsi è l’austriaco Jakob Dusek: nella Big Final è riuscito a prevalere sull’australiano Adam Lambert e sul connazionale Elias Leitner.Tra gli uomini non convincenti gli azzurri: eliminato agli ottavi di finale Tommaso Leoni, passa un solo turno invece Omar Visintin che esce ai quarti.