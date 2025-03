Snowboard cross Moioli terza a Gudauri Visintin out ai quarti

Leggi su Sportface.it

Michelatorna sul podio della Coppa del mondo dichiudendo al terzo posto la prima sfida a, in Georgia. Ottima gara dell’azzurra, che approda all’atto finale dopo aver vinto sia aiche in semifinale. Nel turno decisivoha qualche difficoltà alla partenza e viene poi rallentata dalla caduta della svizzera Noemie Wiedmer. Le due francesi Julia Pereira de Sousa e Lea Casta, quindi, riescono a prendere il largo e ad agguantare il primo e il secondo posto, mentre Michela deve “accontentarsi” di un comunque ottimo terzo posto. Per la campionessa italiana si tratta del 44esimo podio in carriera, nonché secondo in stagione dopo il secondo posto ottenuto un mese fa a Beidahu.Con questi risultati, si fa più corta la classifica di specialità: in testa rimane la britannica Charlotte Bankes, che anon è riuscita a qualificarsi.