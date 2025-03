Zonawrestling.net - SmackDown 07.03.2025 Knight riconquista l’oro

Benvenuti all’analisi delloandato in scena dalla Wells Fargo Center di Philadelphia, Pennsylvania. Una serata che vede LAsfidare Shinsuke Nakamura per lo United States Championship mentre Cody Rhodes si presenta per rispondere al voltafaccia di John Cena.Lo show comincia in modo abbastanza traumatico con Drew McIntyre che attacca brutalmente Damian Priest nel backstage, scaraventandolo contro delle casse e chiedendogli retoricamente “Cosa pensavi che sarebbe successo?”Randy Orton apre ufficialmente la puntata con un lungo promo dove analizza gli ultimi eventi. Parla di come John Cena sia sempre stato al vertice della professione ma ora sia “un sottoposto di The Rock, dando un nuovo significato al termine Rock Bottom”. Prosegue parlando di Kevin Owens, spiegando di avere un profondo rispetto per il wrestler e la sua storia, ma non per l’uomo, accusandolo di essere consumato dalla gelosia.