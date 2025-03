Skeleton Mondiali Lake Placid 2025 | Weston campione col record di pista Bagnis decimo

Leggi su Sportface.it

Con il nuovodie un vantaggio di quasi due secondi, il britannico Mattè il nuovodel mondo dimaschile. Dopo aver conquistato la seconda Coppa del Mondo consecutiva, il 28enne si riappropria anche del titolo iridato (già conquistato due anni fa a St. Moritz) e lo fa precedendo sul podio il connazionale Marcus Wyatt e il tedesco Axel Jungk.posto invece per Amedeo.Ascrive un’altra pagina di storia della sua disciplina. Impreziosisce l’albo d’oro personale, aggiunge una riga in più nel libro deie avvicina un altro primato, quello del distacco più ampio dal secondo classificato: nella manche finale,– che ha chiuso in 3:35.48 – ha esteso il suo vantaggio a 1,90 secondi. Ancora lontano dalche appartiene al suo allenatore, il lettone Martins Dukurs, capace di rifilare 2,08 secondi al secondo classificato nei Campionati del mondo del 2012.