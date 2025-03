It.insideover.com - Siria, prove di guerra civile: i nostalgici di Assad non si piegano, HTS colpisce duro

Una serie di imboscate tese in maniera inaspettata alle truppe governative di stanza in posti di blocco e quartieri generali di diverse città della costa nordoccidentale della. Ad agire, gruppi armati afferenti al segmento etnico-religioso degli alauiti, una componente della popolazionena fortemente presente nelle città costiere, fedele e connessa politicamente e religiosamente al vecchio regimeno di, capitolato nel dicembre del 2024 per fare spazio ai ribelli che inhanno conquistato il potere portando al governo il leader del fronte islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) rinominato al-Sharaa.È questo, secondo la ricostruzione della Bbc e altri media e osservatori internazionali, il caso che ha riacceso le rivalità e l’odio intra-etnico, mai del tutto sopito anche con l’abbandono del potere da parte di, del mosaicono, portando a feroci scontri definiti come i più brutali da quando il Paese ha vissuto lo storico cambio di regime ormai quattro mesi fa.