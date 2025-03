Lapresse.it - Siria, oltre 600 vittime dopo due giorni di scontri

Il bilancio delledei dueditra le forze di sicurezza e i sostenitori del presidenteno deposto Bashar Assad è salito a600. Lo ha dichiarato un gruppo di monitoraggio della guerra, rendendolo uno degli atti di violenza più mortali dall’inizio del conflittono 14 anni fa. Gli, scoppiati giovedì, hanno segnato una forte escalation nella sfida al nuovo governo di Damasco, tre mesiche i ribelli hanno preso il potereaver rimosso Assad.Le uccisioni per vendetta iniziate venerdì da parte di uomini armati musulmani sunniti fedeli al governo contro membri della minoranza alawita di Assad sono un duro colpo per Hayat Tahrir al-Sham, la fazione che ha guidato il rovesciamento del precedente governo. Gli alawiti hanno costituito per decenni gran parte della base di sostegno di Assad.