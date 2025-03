Ilfattoquotidiano.it - Siria, massacro di alawiti: più di 500 morti. La Francia condanna: “Attacchi mirati”

Una conta infinita dicivili, tra cui donne e bambini, una giostra infernale di nomi di villaggi, sulla costana e sulle rive dell’Oronte, dove i corpi degli uccisi sono rimasti a lungo per le strade e dove le case hanno bruciato dopo il passaggio di miliziani sunniti,ni ma anche stranieri. Dei Paesi occidentali e arabi solo lahato le violenze parlando di “contro civili di fede alawita e prigionieri“. L’Osservatorio per i diritti umani inha finora contato da giovedì scorso l’uccisione sommaria – da parte delle forze di sicurezza del nuovo leader Jolani – casa per casa, di 532 civili, branca dello sciismo identificata da decenni col potere dell’ex regime della famiglia Assad, dissoltosi lo scorso 8 dicembre.Il bilancio è in continuo aggiornamento, mentre arrivano dalle varie località colpite i necrologi delle famiglie sterminate, assieme alle numerose foto di corpi scomposti – la cui autenticità è stata verificata incrociando diverse testimonianze sul terreno – e senza vita di uomini, donne e bambini, riversi a terra, sui divani, sui letti, con fori di arma da fuoco al capo, al ventre, al petto.