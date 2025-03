Siria, esecuzioni di massa e barili-bomba contro gli alawiti. Oltre 150 morti

Leggi su Open.online

di, lanci didagli elicotteri, rastrellamenti casa per casa, abitazioni date alle fiamme: sono almeno 150 le persone uccise, tra cui una ventina di civili inclusi donne, anziani e bambini, nei pogrom commessi da miliziani jihadisti filogovernativi,ni ma anche stranieri, nella regione costierana di Latakia e nell’entroterra centrale di Hamalocalità abitate da, la comunità sciita da decenni identificata col deposto regime incarnato per più di mezzo secolo dalla famiglia Assad. La triste conta deiricorda i macabri bollettini di sangue che dal marzo di 14 anni fa e per diversi anni hanno mostrato la repressione dell’allora regime di Assadla rivolta popolare scoppiata nel 2011. Colpite Latakia, portono sul Mediterraneo, nella cittadina costiera di Baniyas e nella valle dell’Oronte, a ovest di Hama.