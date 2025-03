Siria 240 morti in 48 ore | la scia di sangue di al-Jolani

Leggi su It.insideover.com

Ladi Abu Mohammad al-, da poche settimane presidente ad interim del Paese levantino, sprofonda in un ciclo di violenze, scontri e repressioni che non sembra avere fine. E lo fa nei giorni in cui ci si avvicina all’anniversario del 15 marzo, che nel 2011 segnò l’inizio delle rivolte di Hama represse da Bashar al-Assad e dal suo regime. Da allora in avanti per lala guerra civile è stato un incubo di violenza e sopraffazione. E chi si era illuso che la caduta di Assad, nel dicembre scorso, potesse portare la fine degli scontri si sta ricredendo in queste ore.Strage di alawiti in240in 48 ore: i dati messi in fila dall’Osservatoriono per i Diritti Umani (Sohr) parlano di un ciclo di violenze contro i civili, di uccisioni afreddo tra il 6 e il 7 marzo, di una durissima repressione compiuto dalle nuove autorità del Ministero della Difesano.