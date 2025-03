Thesocialpost.it - Sinner, primo posto blindato dopo la sconfitta di Zverev a Indian Wells

Jannikcontinua a sorridere, anche senza scendere in campo. Nonostante la sua assenza temporanea dai tornei, il numero 1 del ranking Atp può tirare un sospiro di sollievo grazie all’eliminazione clamorosa di Alexanderal Masters 1000 di. Il tennista tedesco, numero 2 al mondo, è stato sconfitto alturno dall’olandese Tallon Griekspoor, allontanando così la possibilità di insidiare la vetta occupata dall’italiano.Il calcolo dei punti:saldo in testaAttualmente,guida la classifica con 10330 punti, ma a fine marzo perderà i 1000 punti guadagnati lo scorso anno con la vittoria a Miami., invece, ne perderà 400 e, anche nel migliore dei casi, vincendo in Florida non riuscirebbe a colmare il divario: il massimo raggiungibile per il tedesco sarebbe 8545 punti, insufficiente per superare l’italiano.