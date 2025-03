Tvplay.it - Sinner, arriva l’ennesima frecciata di Djokovic: tifosi infuriati

Leggi su Tvplay.it

Il numero uno al mondo Jannikcontinua a far discutere. Il campione azzurro è fermo, ma si continua a parare dell’azzurro.I tornei di tennis proseguono e questa settimana si disputa il Masters 1000 di Indian Wells, uno dei tornei più importanti dopo i quattro tornei dello Slam. In California non ci sarà il numero uno al mondo Jannik, il tennista altoatesino non presenzierà all’evento a causa della squalifica dopo il patteggiamento e 3 mesi di stop per il caso Clostebol.di(Lapresse) TvPlayOra i fan del tennista azzurro sono curiosi di capire quale sarà la classifica dial suo rientro e se resterà ancora numero uno al mondo o meno. La sconfitta all’esordio del numero due Zverev contro Griekspoor avvicina l’azzurro alla permanenza del primato ma occhio anche a Carlos Alcaraz che resta il favorito numero uno per la vittoria finale del torneo americano.