Sinner a cena con Thiem retroscena esplosivo | L' austriaco potrebbe aiutare Jannik

Da una parte del tavolo c'è, numero 1 del mondo bloccato fino a maggio per il patteggiamento con la Wada a tre mesi di stop sul caso Clostebol. Dall'altro lato c'è Domnic, 31enneritiratosi prematuramente dai campi di tennis dopo aver raggiunto il numero 3 del ranking Atp. Cosa bolle in pentola? In un momento in cui Darren Cahill, coach australiano dell'altoatesino, ha già annunciato che la sua carriera da allenatore terminerà alla fine di questa stagione e già si è aperta la corsa al suo erede nello staff del Rosso di San Candido, le speculazioni hanno fatto il giro del web. Vuoi vedere che proprio, vincitore degli Us Open 2020, possa diventare il nuovo "mentore" di? La realtà, probabilmente, è leggermente differente. Squalificato fino al prossimo 4 maggio,ha il divieto di allenarsi in centri federali e con tennisti tesserati con le rispettive federazioni fino al 13 aprile.