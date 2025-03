Ilrestodelcarlino.it - "Signorina Else" arriva a teatro. Violenza, speranza e responsabilità

Questa sera, alle 21 alcomunale di Sant’Angelo in Pontano," della compagniaRebis, per la rassegna dell’unione montana Monti Azzurri dedicata alla Generazione Z,Next Gen. "" è una produzione delRebis, in collaborazione con Osa (Operai/e dello spettacolo associati) di Macerata, con il Gruppo studentesco Officina universitaria di Macerata, ilNuovo di Capodarco e con Artisti Drama di Modena. Lo spettacolo, diretto da Andrea Fazzini, è una lettura drammatizzata, tratta dall’opera omonima del 1924 di Arthur Schnitzler, uno dei primi autori ad occuparsi in maniera endoscopica e viscerale del tema dellasulle donne, unasottile, sociale, patriarcale, unadi costume, strisciante, che vede protagonista un’adolescente schiacciata dapiù grandi della sua età.