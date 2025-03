Ilrestodelcarlino.it - Si impara a confezionare passatelli e cappelletti

‘Con le mani in pasta’, il mini corso di cucina organizzato dalla DMC – Destination Management Company I Percorsi del Savio, dà appuntamento a mercoledì 12 marzo. Tirare la sfoglia, preparare un perfetto ripieno come vuole la tradizione e creare un’opera d’arte che chiede solo di essere gustata: il corso svela i segreti della preparazione di due primi piatti simbolo della tavola romagnola più genuina, come ie i. Una gioiosa esperienza dei sensi, destinata sia mani già esperte, desiderose di approfondire i segreti dell’arte culinaria di Romagna, sia a principianti che si vogliono accostare per la prima volta alle tecniche di preparazione e cottura. A fine lezione è prevista anche una golosa merenda e la degustazione dei prodotti preparati, con sfogline di lunga esperienza e tradizione.