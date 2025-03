Lanazione.it - Si è spento. Sergio Scarselli

Si è, 87 anni, storico imprenditore della Oes di Signa, azienda famosa nel mondo per la produzione di campane e per la creazione dei relativi sistemi di automazione e programmazione. Una storia imprenditoriale partita negli anni ’60 da Bruno, padre die Renzo. Dopo un periodo iniziale di attività nei sistemi d’illuminazione utilizzati in ambito religioso, arrivò il primo impianto nella chiesa di San Martino a Gangalandi, a Lastra a Signa. Funerale alle 15 di oggi nella chiesa della Natività a Lastra.