Abruzzo24ore.tv - Shock all’Aquila: studentessa denuncia amico per violenza sessuale dopo festa di Carnevale

L'Aquila -una serata in discoteca, unaunper presuntanel suo alloggio universitario; indagini in corso per accertare i fatti. Una serata disi è trasformata in un incubo per unauniversitaria di 24 anni dell'Aquila, che hato unper presuntaavvenuta nel suo alloggiounadi. Secondo il racconto della giovane, la notte tra il 27 e il 28 febbraio,aver partecipato a una serata presso la discoteca "Bliss" di Monticchio, è stata accompagnata a casa da un26enne. Giunti nell'alloggio universitario della ragazza, situato nella zona di Porta Leoni, l'uomo avrebbe iniziato a fare avances non desiderate, culminate in un presunto atto di. La, originaria di Teramo, ha riferito che durante il fine settimana era sola in casa poiché le sue coinquiline erano assenti.