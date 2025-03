Tpi.it - Seven: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

: trama, cast e streaming delsu IrisQuesta sera, sabato 8 marzo 2025, alle ore 21,00 su Iris di Mediaset va in onda, talvolta reso graficamente come Se7en,del 1995 diretto da David Fincher e interpretato da Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow e Kevin Spacey. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaIl detective William Somerset è un anziano poliziotto, disilluso dal tasso di violenza e degrado sempre più in crescita nella città in cui vive. Somerset, a cui manca una settimana per andare in pensione, viene affiancato dal giovane David Mills, destinato a sostituirlo. Tra i due, per le profonde differenze di carattere, all’inizio non corre buon sangue. Quando i due detective sono chiamati sulla scena di un efferato delitto, che ha come vittima un uomo obeso che è stato costretto a mangiare oltre misura fino alla morte, Somerset intuisce dalle caratteristiche del delitto di trovarsi di fronte a un caso fuori dall’ordinario e vorrebbe rinunciare a occuparsene.