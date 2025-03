Seven | la spiegazione del finale del film di David Fincher

Leggi su Cinefilos.it

: ladeldeldiQuando si pensa al genere del thriller contemporaneo, uno dei primi nomi che vengono in mente è certamente quello di. Oggi conosciuto per opere di grande prestigio come The Social Network e Il curioso caso di Benjamin Button, questi diede vita nel 1995 a quello che è ancora oggi considerato uno dei thriller per eccellenza. Si tratta diche ha contribuito a riscrivere le regole del genere, gettando la base per numerose opere simili realizzate in seguito. Pur avendo una classica storia con uno psicopatico serial killer, un maligno gioco da questi orchestrato, e due detective a seguirne le tracce, ilpresenta così tante originalità da essersi affermato da subito al di sopra della media.L’idea nasce dall’esperienza di Andrew Kevin Walker, il quale agli inizi degli anni Novanta stava cercando di affermarsi come sceneggiatore a New York.