.com - Settembre, video intervista vittoria Sanremo 2025: «Il mio sogno è cantare al Maradona, e poi c’è l’Andrea privato…»

Leggi su .com

La nostra nuova, vincitore delle Nuove Proposte al Festival dicon il brano Vertebre: daldiallo stadio a Napoli, al racconto delprivato e “poltrone”Vi presentiamo la nostra nuova, vincitore delle Nuove Proposte al Festival dicon il brano Vertebre. Nella nostra chiacchierata registrata nell’ultima giornata del Festival, con Andrea abbiamo affrontato tanti argomenti, anche personali, tra sogni e consapevolezze.si esibirà in tre attesissimi live l’8 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’11 aprile alla Casa della Musica di Napoli, il 19 maggio ai Magazzini Generali di Milano.Compra qui i biglietti per i live dihttps://tidd.ly/43AVpeWIl Festival diè andato in onda da martedì 11 a sabato 15 febbraio su Rai1.