"Serve il volo notturno dalla base di Pavullo"

Sulla chiusura del ponte la parlamentare di Fratelli d’Italia Daniela Dondi "si sta sottovalutando il problema: in caso di emergenza l’ospedale dinon è in grado di garantire un’adeguata assistenza. Se un paziente deve essere trasportato d’urgenza, i tempi per raggiungere Sassuolo o Modena in ambulanza si allungano inevitabilmente". A questo poi si aggiunge, secondo la parlamentare, un altro nodo: nonostante all’aeroporto disiano presenti due elicotteri per l’elisoccorso, l’Ausl di Bologna non ha mai autorizzato i voli notturni. "Eppure – sottolinea – questi mezzi sono attrezzati per operare 24 ore su 24". Dondi lancia un appello alle istituzioni e alla cittadinanza affinché venga sollecitata l’Ausl almeno a concedere un’autorizzazione temporanea fino alla riapertura del ponte.