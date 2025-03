.com - Serie D / L’Ancona festeggia 120 anni ma arriva il big match Sambenedettese

Tante le iniziative a seguito dei 12odi storia biancorossa a cominciare con le speciali maglie celebrative con le quali i giocatori scenderanno in campo domani contro la. Un derby che attira curiosità per una sfida difficile e da sempre molto sentita. Mister Gadda: “La Samb è solida sotto tutti i punti di vista. Sarà arduo ma anche una bella partita combattuta. Come vincere? Solo se riusciremo a mettere altrettanta decisione e personalità”ANCONA, 8 marzo 2025 – La 27esima giornatanel momento più importante per l’SSC Ancona. 120appena celebrati di storia e tante iniziative, sia da parte dei tifosi, come quella organizzata dalla Curva Nord con l’esposizione di video, foto d’archivio e coreografia finale con tanto di fuochi d’artificio, che da parte dei mezzi di comunicazione.