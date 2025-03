.com - Serie C / Cade la Vis Pesaro a Carpi

Per gli uomini di Stellone, seconda sconfitta consecutiva. Ora occorre ripartire. Ascoli in campo invece domenica al “Del Duca” con il Pineto7 marzo 2025 – Nella giornata che ha visto la clamorosa, anche se ampiamente annunciata, esclusione del Taranto, e ben 6 punti di penalizzazione alla Lucchese, oltre a 4 per Messina e Triestina, la Vis era impegnata nell’anticipo di, per riprendere la corsa dopo lo stop casalingo con la capolista Entella.Il vissino Manuel Di Paola, autore della rete del vantaggio (foto profilo FB ufficiale VisCalcio)Gara che si sblocca solo nella ripresa, con la Vis che passa con una punizione del solito Di Paola al 49’ su cui il portiere di casa Sorzi non può far niente.Al 67’ arriva il pareggio degli emiliani grazie ad una sfortunata autorete del pesarese Coppola.