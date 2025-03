Sport.quotidiano.net - Serie B: festeggia solo la Cremonese, grigiorossi in scia al trio promozione

Cremona, 8 marzo 2025 – Vince lacontro una diretta rivale nella corsa alla terza posizione. Pareggiano il Bree il Mantova, senza trovare quei 3 punti che avrebbero permesso loro di guadagnare qualche posizione in una classifica cortissima nei quartieri meno nobili (9 squadre in 4 punti, dalla diciannovesima all’undicesima posizione). È questa il bilancio della prima parte della ventinovesima giornata diB per le lombarde. Bene la. Idemoliscono il Catanzaro e lo scavalcano in classifica. I ragazzi di Stroppa ora hanno 45 punti e si trovano in quarta posizione. Quest’oggi potranno mettersi comodi in poltrona per assistere alle partite delle squadre che li precedono. Il Sassuolo primo della classe, ormai irraggiungibile, giocherà in casa con il Bari, mentre Spezia e Pisa si sfideranno in un match di alta quota al Picco.