Serie A Gytkjaer salva il Venezia | pari tra Parma e Torino

La 28° giornata diA sta entrando sempre di più nel suo vivo. Il sabato calcistico italiano si è aperto con due anticipi cruciali, per quanto concerne la lotta per non retrocedere. Si parte dal, che ha impattato per 1-1 con il Como. Dopo un primo tempo difficile, i Voltiani sono passati in vantaggio al 49? con Jonathan Ikoné. I Leoni Alati non mollano e, a tempo scaduto, trovano il definitivo 1-1 con Christianal 95? su rigore. I ragazzi di Eusebio Di Francesco portano a casa un punto all’ultimo respiro.e spettacolo, invece, tra. Elijif Elmas ha aperto le danze al 19? su assist di Cesare Casadei, lanciando in orbita i granata. I ducali hanno siglato l’1-1 con Mateo Pellegrino all’ora di gioco, con Che Adams che hanno riportato in avanti però i piemontesi al 72?.