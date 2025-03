Digital-news.it - Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 28a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Domenica 9 marzo, alle 20.45,trasmetterà un match che promette scintille: Juventus-Atalanta. Una sfida che vedrà le due squadre lottare per punti pesanti nella corsa verso l'Europa. E non solo. In contemporanea, poco prima, alle 15, sarà possibile seguire un altro incontro importante: Napoli-Fiorentina, con i partenopei che cercheranno di mantenersi su in classifica. Il sabato diA offre già emozioni sin dalle 18.00, quando Milan sarà impegnato in trasferta a Lecce, in una sfida che vedrà i rossoneri cercare di risalire la propria posizione in zona Europa. Alle 20.45, Inter-Monza avrà luogo a San Siro, con i nerazzurri decisi a ad alzare l'asticella e a mettere ulteriore pressione sul Napoli.Tutta laA Enilive è solo su: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a