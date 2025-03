Fanpage.it - Serena a C’è Posta per te perché Carlo ha paura della madre, porta i messaggi ma lui nega: “Sono manipolati”

Nella puntata dell'8 marzo di C'èper te,ha chiamato il compagnoe laMaria Rosaria, convinta che la donna non accetti la loro relazione, rinata da poco. In studio però la donna: "Non mi sono mai intromessa". E anche l'uomo smentisce di essere tornato con lei, nonostante icome prova: "Li ha manipolati".